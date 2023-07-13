طلاب الثانوية العامة علمى رياضة: امتحان الجبر سهل وتضمن جزئيات تحتاج لتفكير

كتب محمود طه حسين

أشاد طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات شعبة علمى رياضة، بسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث أكد طلاب لجنة مدرسة الحى الثانى الرسمية للغات أن الأسئلة سهلة ومباشرة وتضمن جزئيات كثيرة فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأسئلة الصعبة، تحتاج لتفكير وتركيز بشكل كبير، موضحين أن أسئلة الجبر كثيرة مقارنة بالهندسة الفراغية، متابعين: فى جزئيات صعبة ولكن الامتحان بشكل عام يتحل".

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الأحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.

وقالت الوزارة، إن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الاحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.