طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالرقص والزغاريد

القليوبية إبراهيم سالم

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023 عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث احتفل الطلاب وأسرهم عقب خروجهم من لجان الامتحان بالشماريخ وثلج الأفراح، وتوزيع الشيكولاتة والورود على الطلاب والرقص على الكثير من الأغانى والزغاريد تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات.

وحرص عدد من أولياء الأمور والأسر على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023، فى آخر أيام الامتحانات، لاستقبالهم بالورود والشيكولاتة والألعاب النارية، وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان مواد الأحياء الشعبية العلمية علوم، والرياضيات البحتة "الحبر والهندسة فراعية" الشعبة العملية رياضيات، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضى الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية.

وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية، والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.