اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالرقص والزغاريد

الخميس، 13 يوليو 2023 12:55 م
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالرقص والزغاريد فرحة طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بانتهاء ماراثون الامتحانات
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023 عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث احتفل الطلاب وأسرهم عقب خروجهم من لجان الامتحان بالشماريخ وثلج الأفراح، وتوزيع الشيكولاتة والورود على الطلاب والرقص على الكثير من الأغانى والزغاريد تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات.
 
وحرص عدد من أولياء الأمور والأسر على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023، فى آخر أيام الامتحانات، لاستقبالهم بالورود والشيكولاتة والألعاب النارية، وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.
 
وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان مواد الأحياء الشعبية العلمية علوم، والرياضيات البحتة "الحبر والهندسة فراعية" الشعبة العملية رياضيات، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضى الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.
 
وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية.
 
وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية، والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.
 
وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان مادة الأحياء

تداول امتحان مادة الأحياء

صعوبة امتحان مادة الأحياء

سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمى علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:38 م

شكاوى من صعوبة بعض أسئلة امتحان الأحياء.. وسهولة الفلسفة للثانوية العامة

الخميس، 13 يوليو 2023 12:38 م

التعليم: 1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء بالثانوية العامة

الخميس، 13 يوليو 2023 12:37 م

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو

الخميس، 13 يوليو 2023 12:21 م

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يحتفلون بانتهاء الامتحانات بـ"الفوم".. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة