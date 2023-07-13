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سعادة وارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية لسهولة الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 01:00 م
سعادة وارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية لسهولة الامتحانات.. صور سعادة الطلاب وأولياء الأمور
الدقهلية _محمد الحبشي

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انتهي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء آخر أيام الاختبارات لهذا العام 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة حول لجان الامتحانات، حيث اختتم طلاب طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، امتحانات الشعب الثلاث بأداء مواد "الأحياء، الجبر والهندسة الفراغية، والفلسفة والمنطق".
 
وسادت حالة من الارتياح والسعادة بين الطلاب بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد الانتهاء من أداء مادة الجبر والهندسة الفراغية شعبة علمى رياضة، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان والذى جاء سهلا ومباشرا، ويعد فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج الدراسي.
 
وأكد طلاب شعبة علمى علوم على أن امتحان مادة الأحياء فى مستوى الطالب المتوسط، وضم بعض النقاط الصعبة الخاصة بالطالب المتفوق، لكن أكثر الأسئلة جاءت مباشرة ومن داخل المنهج الدراسي ومتناسبة مع الوقت المخصص للإجابة.
 
وأوضح طلاب الشعبه الأدبية، أن امتحان الفلسفة والمنطق جاء سهل وبسيط ومن أفضل المواد التي تضمنت اسئلة مباشرة دون الاحتياج لمزيد من التفكير الذى يستغرق كثير من الوقت المخصص للإجابة، وعبر طلاب الثانوية العامة بالدقهلية عن سعادتهم من أمام مقار اللجان للانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة تزامنا مع الانتهاء أداء مواد الشعب الثلاث.
 
ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة الدقهلية يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمي علوم 31688 ألفًا، وعدد طلاب شعبة علمي رياضة 7327 ألفًا، وطلاب الشعبة الأدبية 14054 ألفًا، وطلاب الدبلومة الأمريكية 344 طالبًا، وطلاب المنازل 4320 طالبًا، وطلاب الخدمات 2188 طالبًا، وعدد الطلاب 23769 طالبًا، والطالبات 29644 طالبة، فيما بلغ عدد اللجان الامتحانية 147 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة.
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (1)
 
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (2)
 
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (3)
 
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (4)
 
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (5)
 
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (6)
 
 
سعاده طلاب الثانويه العامه (7)
 

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان مادة الأحياء

تداول امتحان مادة الأحياء

صعوبة امتحان مادة الأحياء

سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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