اليوم السابع
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رئيس ميناء دمياط يتابع انتظام العمل ويشرف على مناورة متعددة السيناريوهات

الخميس، 13 يوليو 2023 10:34 ص
رئيس ميناء دمياط يتابع انتظام العمل ويشرف على مناورة متعددة السيناريوهات جانب من الجولة
دمياط معتز الشربيني

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قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجولة تفقدية للإدارة المركزية للخدمات البحرية، رافقه خلالها اللواء بحري  طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية وقيادات الهيئة.
 
قام رئيس مجلس الإدارة بجولة اشتملت على المبنى الإداري ومبنى الإعاشة ومخازن قطع الغيار وورشة صيانة الوحدات البحرية أجرى خلالها مناقشات مع العاملين عن طبيعة أعمالهم ومهامهم الوظيفية ومقترحاتهم لتطوير العمل وتحسينه، كما وعدهم بتقديم كامل الدعم لهم، بما يحقق تنمية قدراتهم، مما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بأسلوب العمل داخل الميناء.
 
وفى ذات السياق، أشرف اللواء بحري  أحمد حواش على مراحل مناورة متعددة الافتراضات من على متن القاطرة سليمان، حيث تم افتراض وقوع حريق بأحد المخازن داخل القاطرة، وقياس كيفية تعامل ربان القاطرة مع الأمر وإخلاء القاطرة من الرصيف حفاظاً على باقي الوحدات البحرية المجاورة وكذا كيفية تعامل الطاقم لمكافحة الحريق وإخلاء المصابين، وغيرها من الافتراضات المفاجئة التي وجه بها رئيس مجلس الإدارة ، والتي أظهرت حرفية طاقم القاطرة فى التعامل مع المواقف الطارئة في أزمنة قياسية، وانتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية والتنسيق بين مختلف الوحدات البحرية التي شاركت في المناورة .
 
 
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