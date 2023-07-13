رئيس جامعة المنصورة الجديدة يجرى مقابلات المتقدميين لشغل الوظائف الأكاديمية

الدقهلية _محمد الحبشى

عقدت لجان اختيار أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اجتماعاتها على مدار الاسبوع لإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الأكاديمية المعلن عنها بكليات الجامعة، حيث قامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها لما ذكر من أصحابها، ومتابعة عمداء الكليات في فرز وتدقيق الشهادات المتخصصة في كل مجال، بحيث تتوافق مع المقررات والبرامج داخل الجامعة، وبعد فرز واستبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الإعلان، ومن ثم تمت خلال الاسبوع الجاري المقابلة الشخصية لمن انطبق عليهم الشروط ومستوفي لجميع الاشتراطات.

واستمعت اللجان برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الاكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث.

وأكد رئيس الجامعة، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية يتم من خلال اللجان التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظائف بالجامعة.

ويذكر أن لجان اختيار الوظائف بجامعة المنصورة الجديدة عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وعضوية عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة، حيث تم نشر إعلان الوظائف الأكاديمية والإدارية الخاص بجامعة المنصورة الجديدة، والمعلن عنه على بوابة الجامعة الإلكترونية والجرائد الرسمية بتاريخ 05/03/ 2023.