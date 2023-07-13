رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد أول محاكاة للمسابقة الدولية للبرمجة

شهد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، عقد أول محاكاة لمسابقة ICPC، وذلك بعد فترة تدريب استمرت لأسبوعين داخل الجامعة، ومتابعة الطلاب المشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات حول العالم، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم معوض، الدكتور خالد فؤاد مديرا برامج الكلية بتفقد الطلاب المشاركين، وحثهم على الاهتمام بهذه النوعية من المسابقات لأهميتها في صقل مهارات الطلاب وتميزهم بين أقرانهم

وشارك فى المسابقة 38 فريقًا بالمستويين الأول والثاني، وستتكرر المحاكاة بصفة دورية، لتدريب الطلاب على البرمجة التنافسية للتأهيل للتصفيات على مستوى الجامعات المصريه ECPC في شهر أغسطس المقبل.

وتعد المسابقة العالمية ICPC (International Collegiate Programming Contest) والتي تعني المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم ، حيث تعتبر هذه المسابقة بمثابة مسابقةٍ برمجيةٍ جماعية دولية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، ويتحدى الطلاب المشاركون فيها بعضهم من أجل حل الخوارزميات الحاسوبية بمهاراتٍ برمجيةٍ سريعة، ما يعزز التعاون والإبداع والابتكار، ويطور أداء الطلاب تحت الضغط.

ياتي ذلك في إطار تحقيق رؤية واهداف جامعة المنصورة الجديدة، في إنشاء جيل من الطلاب على مستوى رفيع ومتميز لتحقيق متطلبات سوق العمل المختلفة .