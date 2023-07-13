أهالى كفر الدوار بالبحيرة يؤدون صلاة الجنازة على والد مروان عطية.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شيع منذ قليل المئات من أهالى كفر الدوار بالبحيرة جثمان والد مروان عطية لاعب الأهلى بعد تأدية صلاة الجنازة عليه من مسجد ابراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاته تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة بقرية دفشو بضواحى كفر الدوار.

وتلقى مروان عطية لاعب الأهلى العزاء فى وفاة والدة بمسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاته بكفر الدوار بالبحيرة.

وشهدت منطقة سيدى شحاته بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الاهلى، حيث غادر اللاعب معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وتوافد عدد من أهالى كفر الدوار على مسجد ابراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاته استعدادا لأداء صلاة الجنازة على والد اللاعب مروان عطية.