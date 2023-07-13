جوتيريش يبعث برسالة إلى بوتين تتضمن اقتراحا بشأن صفقة الحبوب

وكالات

صرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن أنطونيو جوتيريش، أرسل رسالة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناشده فيها بتمديد صفقة الحبوب.

وقال دوجاريك: "كجزء من جهوده المستمرة في هذا الصدد (صفقة الحبوب)، أرسل الأمين العام رسالة أمس إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يحدد فيها اقتراحا يهدف إلى مواءمة تنفيذ مزيد من مذكرة التفاهم، مع ضرورة الحفاظ على مبادرة البحر الأسود الحالية".

وأشار ممثل الأمين العام أن جوتيريش اقترح إزالة العقبات أمام عمليات البنك الزراعي الروسي، وضمان زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ووفقا له، فإن الأمم المتحدة تعلم أن روسيا استلمت الرسالة وتقوم بدراستها، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن غوتيريش مستعد لإجراء اتصالات مع موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا، الذي يقوم بتصدير غاز الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلاله، حيث حاولت موسكو إطلاقه في إطار "صفقة الحبوب"، إلا أن الجانب الأوكراني لم يوافق، لتقوم قوات كييف لاحقا، بتفجير خط الأنابيب بعد 3 أيام فقط من الإعلان.