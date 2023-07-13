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تنسيق الجامعات 2023.. نجاح الطالب باختبارات القدرات لا يعنى القبول بالكلية

الخميس، 13 يوليو 2023 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. نجاح الطالب باختبارات القدرات لا يعنى القبول بالكلية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اجتياز اختبارات القدرات ونجاح الطالب لا يعني قبول الطالب بالكلية، ولكن يؤكد أن تلك المهارات اللازمة للالتحاق بها مع الأخذ في الاعتبار أن القبول بالكلية يعتمد على حصول الطالب على مجموع السنوية العامة المؤهل ذلك وفقا لي قرارات مكتب التنسيق، وإعلان الحدود الدنيا للقبول في كل كلية.
 
‏وأكد الدكتور سيد قنديل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطالب يؤدي اختبرت القدرات لمرة واحدة بعد حجز الاختبارات إلكترونيا على موقع التنسيق وسداد الرسوم المحددة للاختبار، مشيرا إلى أنه لا يوجد إعادة أو تظلم على نتائج اختبارات القدرات والنتيجة يتم اعتمادها ورفعها على موقع التنسيق أولا بأول.
 
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 
 
وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

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