التنمية المحلية: 517 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية للمشروعات في المنوفية

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ضوء متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة فى القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين، وكذا الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض الملفات الهامة بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أى مشكلات، وتابع اللواء هشام آمنة خلال اللقاء سرعة الانتهاء من استكمال باقى المشروعات المقرر تنفيذها من الخطة الاستثمارية للعام الماضى 2022 - 2023 للمحافظة والتى بلغت اجمالى تكلفتها حوالى 517 مليون جنيه، كما تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023 - 2024 وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، وتطرق الوزير إلى خطة المحافظة فى مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين، كما يتم التركيز على دفع عجلة الأعمال فى مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التى تتم على أرض الواقع.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة جهودها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن البرنامج القومى لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى مع جودة تلك المشروعات وسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين، مشيرا إلى الاجتماعات الدورية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ حياة كريمة، لسرعة إزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم.

وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطى متسارعة نحو تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، ومتابعته المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى فى قرى الريف.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الجولات الميدانية التى يقوم بها الرئيس السيسى لقرى "حياة كريمة" للتعرف على آراء المواطنين حول المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية ومتابعة تقديم الخدمات عبر مجمعات الصحة والخدمات الحكومية والزراعية.

وفى نفس السياق... أكد محافظ المنوفية على أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقى وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت فى جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى اجتماعى يهدف إلى إحداث تغيير جوهرى فى مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى.

كما تناول اللقاء جهود محافظة المنوفية فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات والتى بدأت من 8 يوليو وتستمر حتى 28 الشهر الجارى، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التركيز على حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية التى تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضى المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد.

وثمن اللواء هشام آمنة الجهود المبذولة من المحافظة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة فى التصدى لحالات التعديات والإزالة الفورية فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تمكنت من إزالة 328 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية موضحاً انه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية فى أعمال المرحلة الثالثة للموجة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدى جديدة على المجارى المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، مؤكداً على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقاً لنسب الإنجاز وتنفيذ المستهدف بالموجة.

كما بحث اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة فى شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، مؤكداً على أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلى، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية كافة مراكز المحافظة لمنع وجود أى تراكمات للقمامة.

وفى هذا الصدد.. أكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات ميدانية لمنظومة النظافة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحى المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة فى هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحى والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.

وخلال اللقاء تم أيضاً استعراض إجراءات المحافظة لمتابعة عملية توريد محصول القمح لهذا العام باعتباره محصول استراتيجى، إضافة إلى متابعة الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد لتحقيق المستهدف من محصول القمح، وأشار المحافظ إلى أنه جارى العمل لاستقبال كافة ماتم حصاده من القمح بمختلف صوامع وشون المحافظة حتى نهاية الموسم.

كما شهد اللقاء جهود المحافظة فى رقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالكوادر البشرية من خلال انشاء المجمعات الحكومية الموحدة والشبكة العامة للطوارئ والسلامة، مما يساهم فى تبسيط الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة وتطبيق النموذج الموحد الذى يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

واختتم اللقاء بتناول جهود المحافظة فى توفير فرص عمل للشباب فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.

ولفت محافظ المنوفية إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من مشروعات منذ انطلاق البرنامج القومى للتنمية المحلية والمجتمعية البشرية (مشروعك) وحتى شهر يونيو بلغت 8406 مشروعات بقروض حوالى مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من 57 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.