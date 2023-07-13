انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" على شاطئ البحر بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت، اليوم، فعاليات المبادرة الوطنية " لا للبلاستيك " على شاطئ البحر في مدينة العريشتحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المهندس عبد الله الحجاوي رئيس مجلس ادارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، أن المبادرة أطلقتها وزارة البيئة للحد من استخدام البلاستيك لأحادي الاستخدام، حفاظا على نظافة البيئة، وجرت الفعاليات على ساحل البحر في مدينة العريش بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمكتب العربي للشباب والبيئة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والكشافة البحرية بشمال سيناء وجهاز شئون البيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الشريكة.

وأشار ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة إلى أن محافظة شمال سيناء تعد الأولى التي نفذت فعاليات المبادرة على أرض الواقع، مشيدًا بدور كافة المؤسسات في التعاون من أجل إنجاح المبادرة، سواء ديوان عام المحافظة والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفتت رضوى سامي شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، إلى أن الأكياس القماش البديل الآمن للأكياس البلاستيكية، حيث إن الأكياس القماشية صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، ومتعددة الاستخدام ويتم تصنيعها بجميع الألوان والأشكال.

بدورها قالت الشيماء أحمد عبيد، مدير شئون البيئة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ ندوة توعوية بأضرار استخدام البلاستك، بجانب حملة نظافة لشاطئ العريش من المخلفات، مؤكدة أن من بين التوصيات الحرص على استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورقية، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام، بدلاً من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها.