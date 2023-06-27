اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تستعد لإطلاق الحملة الوطنية "لا للبلاستيك".. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:00 ص
البيئة تستعد لإطلاق الحملة الوطنية "لا للبلاستيك".. اعرف التفاصيل وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد وزارة البيئة لإطلاق حملة وطنية تحت شعار "لا للبلاستيك"، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمحدد لها الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023.
 
"لا للبلاستيك" حملة موسعة سيتم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر استخدام البلاستيك،  والترويج لبدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما أنه سيرافقها تنفيذ عدد من حملات النظافة بالمحافظات، ووحملات لتنظيف الشواطئ،  تشمل أنشطة توعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب،  للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.
 
وتستهدف الحملة التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام،  من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالاضافة الى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.

البيئة

تغير المناخ

لا للبلاستيك

البلاستيك الاحادى

الحد من استخدام البلاستيك

البيئة وصحة المواطنين

اضرار البلاستيك



الموضوعات المتعلقة

"كويكا" ووزارة البيئة يتعاونان لتعزيز التخطيط والإدارة البيئية في مصر

الأحد، 25 يونيو 2023 11:35 ص

تعرف على استعدادات وزارة البيئة لاستقبال الزائرين بالمحميات فى العيد

السبت، 24 يونيو 2023 03:00 ص

6 أسباب وراء مشاركة وزارة البيئة فى المعارض والحفلات الموسيقية

الجمعة، 23 يونيو 2023 01:05 م

وزارة البيئة تشارك فى "مهرجان الموسيقى والبيئة 2023" بحديقة الأزهر بالقاهرة

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:31 ص

محلية النواب تطلب رؤية وزارتى البيئة والتنمية المحلية لإدارة المخلفات بأسيوط

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة