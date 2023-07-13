المفوض الأممى لحقوق الإنسان: الخسائر البشرية للحرب الأوكرانية "مخيفة"

كتبت : هند المغربي

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن "الحرب العبثية" الروسية الأوكرانية مستمرة في التسبب في انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الإنسان.وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وأفاد تورك بأن بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية كشفت في تقريرها الأخير الذي قدمته لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع الصراع في أوكرانيا عن التكلفة المخيفة التي يدفعها المدنيون في هذه الحرب حيث قتل 9000 مدني بمن فيهم 500 طفل.

وأضاف المسؤول الأممي أنه من خلال القيام بزيارات ميدانية لأكثر من 274 موقعا ومقابلات مع 1,136 شخصا، سجل تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان احتجاز أكثر من 900 مدني بشكل تعسفي، بمن فيهم ثمانية أطفال، في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و23 مايو 2023

وقال تورك أيضا إن التقرير أظهر أن المحتجزين المدنيين في العديد من الحالات، تم استخدامهم كدروع بشرية معربا عن "انزعاجه البالغ" إزاء التداعيات الهائلة على حقوق الإنسان بسبب الوضع غير المستقر في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية وحول محطات نووية أخرى.