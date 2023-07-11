ووفق بيان صادر عن مجلس أوروبا، شدد بيرج على الدور الهام لتسجيل الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك التزام مجلس أوروبا بنهج يركز على الضحايا لضمان المساءلة.



كما أكد نائب الأمين العام على القيمة المضافة لنظام اتفاقيات مجلس أوروبا، موضحا أن مجلس أوروبا على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي في إطار الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.