بحث نائب الأمين العام لمجلس أوروبا بيورن بيرج مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف فولكر تورك، الاثنين تعزيز العلاقات بين المنظمتين وتكاملهما، بما يشمل تنفيذ إعلان القمة الرابعة لمجلس أوروبا.
ووفق بيان صادر عن مجلس أوروبا، شدد بيرج على الدور الهام لتسجيل الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك التزام مجلس أوروبا بنهج يركز على الضحايا لضمان المساءلة.
كما أكد نائب الأمين العام على القيمة المضافة لنظام اتفاقيات مجلس أوروبا، موضحا أن مجلس أوروبا على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي في إطار الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
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