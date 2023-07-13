ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بشمال الهند إلى 66 قتيلا

نيودلهى (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على عدة مناطق بشمال الهند مؤخرا إلى 66 قتيلا على الأقل.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت العديد من الطرق والمبانى فى ولاية "هيماشال براديش"، التي تعد الأكثر تضررا، وجرفت المركبات وهدمت المبانى والجسور.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت فى وقت سابق أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت فى ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان البعض، ذلك في الوقت الذى توقع فيه مسئولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار فى ولايات "هيماشال براديش" و"أوتارانتشال" و"البنجاب" و"هاريانا" و"جامو وكشمير" و"راجستان" و"نيودلهى" والمناطق المجاورة لها خلال الأيام المقبلة.

