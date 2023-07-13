إصلاح كسر مفاجئ فى خط 12 بوصة لمياه الشرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية، أعمال الانتهاء من إصلاح كسر مواسير مياه خط 12 بوصة وخط 6 بوصة بشارع المكس أمام العيادة الشاملة، حيث كلفت رئيس الحى إدارة المتابعه الميدانية بالتنسيق ومتابعة قيام شركة المياه هندسة مياه القباري بأعمال الاصلاح وتأمين الخطوط، وتم الردم، ووضع طبقة أساس وذلك تمهيدا لأعمال الرصف.

كما تابعت إصلاح كسر مواسير مياه بشارع العلويين بمنطقة القباري بجوار مدرسة الغندور وكذا بشارع ابن السيار من شارع أم السلطان ، و ذلك بوجود المتابعة الميدانية بالحي ومسئولي هندسة مياه القباري.

من جهة أخرى ، تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب تواصل حملات إزالة الخطورة الداهمة، حيث تمت إزالة الخطورة الداهمة ببلكونات بالعقار 13 حارة عز، حرصا على سلامة المواطنين. وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصاً على سلامه المواطنين والماره والاستجابة الفوريه لاي شكوي تخص المواطن

ونفذ حي غرب حملة تم فيها إزالة بلكونات تمثل خطوره داهمه بالعقار الكائن 13حارة عز والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي .