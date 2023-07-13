إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنجع العرج التابع لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنجع العرج التابع لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج اللازم.