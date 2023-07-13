أم تهدى ابنتها "بوكيه ورد" فرحا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور

كتب محمود طه حسين

هنأت إحدى الأمهات ابنتها الطالبة بشعبة علمى رياضة، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث شاركت الأم ابنتها فرحتها بإهدائها بوكيه ورد.

وقالت الطالبة لليوم السابع" أنها تشعر بسعادة كبيرة لانتهاء امتحانات الثانوية العامة على خير، متابعة: كانت سنة شاقة ومرهقة وبذلت فيها مجهود كبير من أجل تحقيق حلمها فى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتابعت الطالبة: "هروح أنام أعوض سهر الليالي الماضية منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها"، مؤكدة أن الفرحة الكبيرة يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة والحصول على مجموع الدرجات التى تحلم به.

وبدأ طلاب الثانوية العامة صباح اليوم أداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.

وقالت الوزارة، أن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الاحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.