مصرع شخص نتيجة مشاجرة مع آخر في الدقهلية

لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، على يد آخر بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية ، بعد تلقيه ضربة على رأسه خلال مشاجرة بينهما سقط علي أثرها قتيلا في الحال، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمصرع شخص خلال مشاجرة مع آخر بقرية تيرة دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع حجاج محمد حجاج عيد، 43 عاما، مقيم بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه، وذلك إثر تلقيه ضربه على رأسه خلال مشاجرة مع آخر بالقرية، بسبب خلاف بينهما.

تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتحويل الجثمان إلي الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.