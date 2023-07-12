محافظ كفر الشيخ يطمئن على مرضى مستشفى سيدى سالم بالعبور

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مرضى مستشفى سيدي سالم، الذين تم نقلهم أمس لمستشفيات العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى سيدي سالم المركزي، والأطقم الطبية بمرفق إسعاف كفر الشيخ العام، وبمستشفى كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، إضافة لبعض المستشفيات الخاصة للجهود المبذولة والتى حدت من آثار الحادث.

كما قدم الشكر للدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، لحسن التصرف منذ البداية الأولى للحريق بحجرة مجاورة لقاعة مرضى العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، كما اطمأن عليه بمستشفى كفر الشيخ العام لإصابته، مشيدا بالمجهود الذي بذله وكافة الأطقم الطبية بمستشفي سيدي سالم المركزي، ووجه محافظ كفر الشيخ لجنة لمستشفى سيدي سالم، لتحديد التلفيات، وتبين أنها بسيطة وجاري أعمال التطوير.