اليوم السابع
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الحدى الأدنى 260 درجة بـ19 مدرسة و250 بمدرستين..

محافظ كفر الشيخ يعتمد درجات قبول الطلاب فى مدارس التمريض.. التفاصيل

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:51 ص
محافظ كفر الشيخ يعتمد درجات قبول الطلاب فى مدارس التمريض.. التفاصيل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم، لمدارس التمريض بحد أدنى، 260 درجة، لأعلى المجاميع لكل مركز إداري على حدة، طبقا للجدول، ويكون الحد الأدنى للقبول بمدارس البرلس للتمريض للبنات ومدرسة مطوبس للبنات 250 درجة، ونظرا لقلة المجاميع، ونظرا للإحتياج الشديد للتمريض بها، ويتم التقديم بمدارس التمريض، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وجرى تحديد شروط القبول وعددها 7 شروط، كما تم تحديد مواعيد تقديم الدرجات حسب المجموع بداية من 17 يوليو الجاري حتى 27 يوليو الجاري 2023، وتم تحديد موعد لمن يتم يتقدم بأوراقه، من 29 يوليو حتى 31 يوليو الجاري.
 
وأعلن محافظ كفر الشيخ عن قبول الطلاب في 21 فصلا موزعة على مراكز المحافظة ، ب 3 قطاعات وهي" قطاع وسط يضم"كفر الشيخ- الرياض- سيدي سالم" وقطاع شرق ويضم" بيلا والحامول وبلطيم، وقطاع غرب ويضم مراكز" دسوق – مطوبس- فوه- قلين.
 
 
شروط القبول بمدارس تمريض كفر الشيخ
شروط القبول بمدارس تمريض كفر الشيخ

عدد المدارس والفصول
عدد المدارس والفصول

مواعيد تقديم الاوراق للإلتحاق بمدارس التمريض
مواعيد تقديم الاوراق للإلتحاق بمدارس التمريض

 


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