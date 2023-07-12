محافظ بورسعيد خلال استقباله قدامى اللاعبين: خبراتكم هامة للنادى المصرى

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، وفدا من قدامى الرياضيين، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور قدامى الرياضيين، وكذلك أهمية الاستفادة من خبراتهم الرياضية فى دعم الأندية وخاصة النادي المصري، مشيرا إلى أننا نقدر جهودهم ودورهم خلال مسيرتهم الرياضية ببورسعيد، والذين كانوا سببا فى إسعاد جماهير بورسعيد.

كما أشاد محافظ بورسعيد بتميزهم الرياضي خلال مسيرتهم الرياضية، موضحاً أنه حريص على عقد لقاءات دورية مع قدامي الرياضيين، لتحقيق التواصل الفعال الذي يضمن الاستفادة من تاريخ وخبرات النماذج المشرفة فى محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كافة الدعم لقدامى الرياضيين تقديرا لجهودهم الرياضية على مدار السنوات السابقة

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالنقلات النوعية التي يشهدها النادي المصري، مشيدا بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي يقدمة الاستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري الذي لا يدخر أي جهد في توفير متطلبات الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة ومميزة.

وجدد اللواء عادل الغضبان دعمه المستمر لمجلس إدارة النادى المصري برئاسة كامل أبو على مقدمة الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التي يقومون بها ، ومتابعتهم الدورية للأعمال الإنشائية للاستاد الجديد الذى يمثل حلم محبى المصرى بالمرحلة المقبلة للانتهاء من جميع أعماله طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.

كما تطرق محافظ بورسعيد خلال اللقاء، للحديث عن المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات، ضمن خطة التنمية المستدامة، والتي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا أن محافظة بورسعيد أصبحت واحدة من المدن النموذجية في كافة المجالات.

ومن جانبهم، وجه وفد قدامى اللاعبين، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على لقاءاته المستمرة مع قدامى اللاعبين، وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكدين فخرهم بما حققته محافظة بورسعيد من انجازات غير مسبوقة.