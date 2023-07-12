اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:12 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى بالخارجة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:47 م
محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى بالخارجة جانب من زيارة المحافظ
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سير الأعمال بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، و بهاء شوقي مديرعام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.
 
و تفقّد المحافظ أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، وتابع آخر مستجدات إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، مُوجّهًا باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من الموقع العام، والبدء في إنشاء ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية. 
 
كما وجّه بإنشاء ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة؛ لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.
 
 

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