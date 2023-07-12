محافظ الوادى الجديد يتفقد عددا من المشروعات الزراعية بالخارجة فى جولة مفاجئة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه جهاد المتولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا على سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.

كما وجّه بإقامة صوب جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية 3000 شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.