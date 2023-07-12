محافظ المنوفية يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة كفر هورين الابتدائية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال التطوير والرصف بطريق الثورة بمركز ومدينة بركة السبع بطول 2 كم تنفيذ مديرية الطرق كونه طريق حيوي وهام يخدم الأهالى ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، رافقه المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق واللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، ومدير وحدة الرصف ، والمستشار الهندسي بالديوان العام .



وتابع محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة طريق الثورة بمدخل مدينة بركة السبع " الطريق الزراعى" بتكلفة إجمالية 5 مليون و500 ألف جنيه لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالمدينة ، واستمع لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن المراحل التنفيذية لأعمال التطوير بالطريق من فرد الطبقة الأسفلتية وتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وتركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإضافية من اعتمادات رد الشئ لأصله بواقع 4 شوارع رئيسية ومتفرعاتهم بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية 15 مليون جنية وهم : " شارع جمال عبد الناصر ، منطقة ديا الكوم ، ومتفرعات المركز الصحي ، طريق الثورة " .



وتفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة كفر هورين الابتدائية ( توسعة وصيانة ) بإجمالى 7 فصول دراسية بتكلفة إجمالية تزيد عن 4 مليون و 500 ألف جنيه ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية تحقيقا للصالح العام ، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والأستاذ محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم .



هذا وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة أنه جارى أعمال البياض الداخلي بالجناح الجديد بالمدرسة ومن المقرر نهو كافة الأعمال خلال شهر يوليو الجارى ، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الشاملة بالجناح القديم ضمن أعمال التطوير ، مشيرة إلى أنه جارى تطوير وتوسعة 4 مدارس ببركة السبع وهم مدرسة أبو مشهور الإبتدائية بإجمالى (21) فصل دراسى ، ومدرسة فارس الإبتدائية بعدد 8 فصل دراسى ، ومدرسة الغورى للتعليم الأساسى بـ 11 فصل دراسى ، وكذا مدرسة الشهيد يعقوب عبد العزيز للتعليم الأساسى بواقع 11 فصل دراسى للمساهمة فى خفض الكثافات الطلابية وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.



وعلى صعيد آخر ، تفقد محافظ المنوفية دار الطفل اليتيم بهورين للإطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للأيتام ، والمقامة على مساحة 600 متر وتضم 34 طفل من عمر يوم وحتى عامين ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل سوى قادر على تحمل المسئولية ، بحضور وكيل وزارة الصحة ووكيلة مديرية الشئون الصحية .



وخلال تفقده للدار، اطمئن المحافظ على منظومة العمل بالدار وجودة الخدمات المقدمة وتوافر كافة الإحتياجات الضرورية ، كما سلم مساعدات عينية من كراتين مواد غذائية ولحوم لتلبية كافة الإحتياجات والمتطلبات المعيشية لأبنائه بالدار ، مؤكدا على حسن معاملة الأطفال ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لدمجهم في المجتمع .





