

وأكد لافروف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء - أن روسيا مهتمة بكل الطرق الممكنة بتطبيع الوضع في منطقة الخليج، موضحًا أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتي ساعد فيها أيضًا أصدقاء عمانيون، وإضفاء الطابع الرسمي عليها في الصين، يعد خطوة مهمة للغاية نحو تهيئة الظروف اللازمة.



وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من المهام التي تنتظرنا، وسيكون من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لبناء الثقة المتبادلة، وضمان الشفافية فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، وبالطبع يجب التعاون في هذه الأمور".