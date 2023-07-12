غلق معبر مخالف على السكة الحديد بمديرية التحرير فى البحيرة

وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينتى كوم حمادة وبدر بالبحيرة، حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق معبر غير شرعي، ومخالف على السكة الحديد بين قريتى البريجات ومديرية التحرير، وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.