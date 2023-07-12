اليوم السابع
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القبض على شخص لاتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالبحيرة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:19 م
القبض على شخص لاتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالبحيرة كلابشات - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط  المتهم بقتل سيدة مسنة داخل منزلها بمركز الدلنجات، وذلك بهدف سرقة أموالها و مشغولاتها الذهبية.

وترجع أحداث الواقعة إلى عثور الأهالى على جثة سيدة مسنة فى العقد السابع من العمر  تدعى" فؤادة .م"  داخل منزلها بمركز الدلنجات وبها أثار تعد عليها بالة حادة.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص يدعى "م .ص"   جار المجني عليها بهدف سرقة أموالها  ومشغولاتها الذهبية من منزلها   وفر هاربا.

وتم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة وتفاصيل حدوثها.


 

 


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