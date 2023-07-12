اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طرح الأرز الأبيض المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:00 ص
طرح الأرز الأبيض المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طرح الأرز الأبيض - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندي بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرح كيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها، كما يتم طرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.
 
وكشف تقرير لوزارة التموين التجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين، وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

التموين

الأرز الأبيض

مخزون الارز

اسعار الارز

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مهلة 48 ساعة لمضارب الأرز المعتمدة من مديريات التموين للتعاقد مع هيئة السلع التموينية.. وقرار بغلق غير المعتمدة.. طرح الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه على بطاقات التموين.. و14.5 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 01:11 م

انفراجة فى سلعة استراتيجية.. ارتفاع توريد الأرز الشعير لـ120 ألف طن لوزارة التموين.. طرح الأرز الأبيض في الأسواق بـ12 جنيها للكيلو "السائب" والمعبأ بحد أقصى 15 جنيها.. وحملات لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:00 ص

طرح الأرز الأبيض فى الأسواق بـ12 جنيها للكيلو "السائب" والمعبأ بحد أقصى 15 جنيها

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة