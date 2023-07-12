ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات داخل عيادة غير مرخصة ومركز علاج طبيعى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم ،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز اهناسيا، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد دهشان، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

كما تم ضبط عيادة غير مرخصة وتحوي علي أدوية خاصة بالمستشفيات فقط، ومركز علاج طبيعي به أدوية في مخالفة لاشتراطات الترخيص حيث يحظر تداولها ، فضلاً عن رصد مركز للجراحة يحتوي علي أدوية مخدرة غير مرخصة وتم عمل محاضر بذلك ، بجانب المرور علي مركزين اخرين ووجد بهم مخالفات متعلقة بمكافحة العدوى، وجار السير في إجراءات استصدار قرار غلق لمخالفته اشتراطات الترخيص ، واخر به سلبيات مكافحة عدوى وتم إنذار أصحابها لسرعة تلافيها.

شارك في الحملة كل من، الدكتورة لبني محمد، الدكتور كريم محمد أحمد الدكتورة نورهان طه مساعدين مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، محمود فوزي، محمد حسن من فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.