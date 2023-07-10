محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بمدينة الواسطى

تفقد المحافظ، الحالة العامة للحركة المرورية بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل، بطول إجمالي 3 كم ،حيث تم تنفيذ أعمال توسعة ورصف وإعادة رصف للطريق وعمل أرصفة وإعادة تخطيط وزرع وتركيب أعمدة ودورانات وميادين على أجزاء من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وفك التكدسات، بالإضافة إلى فتح شارع سعد زغلول وتوصيله وربطه بطريق الطراد والذي تم الانتهاء منه بالكامل،علاوة على ربط الطريق وامتداده حتى الزاوية ومزلقان المغاربة، ليكون للواسطى 3 مزلقانات مفتوحة تخدم بكامل طاقتها المركز وتسهم في تلافى أية اختناقات مرورية بها.
وأكد المحافظ، أهمية الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بطريق الطراد ، وشملت توسعة وإعادة رصف وإنارة وعمل يوتيرنات وغيرها من الأعمال الفنية والجمالية،مشددا على التصدى لاية سلوكيات سلبية تضر بالطريق سواء باستغلاله بشكل خاطى في إشغالات طريق من ركن وانتظار سيارات أو وجود مقاهى وفرش عشوائية مخالفة ، أو استغلال التوسعات في القيادة بتجاوز السرعة المقررة وغيرها من السلوكيات والمظاهر المرفوضة.
من جانبه قال ناصر فراج، إن العمل في طريق طراد النيل ، تم تنفيذه على عدة مراحل ، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال العامين الماضين، فيما تم الانتهاء من المرحلة الثالثة "مؤخرا"،وذلك ضمن خطة المحافظة وتوجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وخلق محاور مرورية جديدة تسهم في القضاء على التكدس المروري على مستوى مراكز المحافظة ،حيث يجرى حاليا العمل في طريق السلطاني باهناسيا ،والبدء في إنشاء طريق دائري لسمسطا ، فضلا عن أعمال التوسعة ورفع كفاءة بعض الطرق ببني سويف شرق النيل مثل طريق الحمرايا ومدخل مرسي النيل السياحي الجاري إنشاؤه وطريق دير العذراء وغيرها من الأعمال.
وتابع المحافظ مستجدات العمل بالمشرع ،الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترا لكل كوبري ، الأول في اتجاه الواسطى /بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف/ الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 متر لكل كوبري،في حين يتضمن النظام الإنشائي :أعمال الأساسات(خوازيق /حوائط /قواعد/أعمدة /هامات) والجزء العلوى (بلاطات على الخوازيق/ كمرات معدنية أعلى الإبراهيمية/كمرات خرسانية سابقة الصب أعلى خط سكة حديد الفيوم الواسطى/قطاع صندوقي) ، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار ، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.
واطلع المحافظ من مهندس المشروع على الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى"الواسطى/بني سويف"،حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء خوازيق المونابايل بنسبة 90% "19 من 21"، وإنشاء 29 خازوق تحت القاعدة من إجمالي 30 بنسبة 97% ، وإنشاء 6 قواعد من إجمالي 7 قواعد بنسبة تنفيذ 86% ،وإنشاء 6 أعمدة من إجمالي 7 بنسبة 86% ،وعمل 14 عامود على الخوازيق من إجمالي 14 بنسبة 67% ،وإنشاء هامة واحدة من إجمالي 6 بنسبة 17% ،والانتهاء من 4 كمرات سابقة الصب بنسبة 100% ،وجار البدء في الأعمال العلوية من الكمر المعدني وبلاطات على الكمر والبلاطات الصندوقية.
ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى"كوبري اتجاه الواسطى/بني سويف" خاصة فيما يتعلق بنقل خطى الكهرباء "ضغط متوسط"وتحويلهما من كابلات علوية إلى أرضية" بالدفع النفقي"،لاسيما بعد تذليل كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النقل والتحويل بالتنسيق مع مسؤولى قطاع الكهرباء سواء فيما يتعلق بالخط الجنوبي"خط العياط"والخط الشمالي التابع لكهرباء بني سويف، والذي سيتم البدء في نقلهما وتحويلهما خلال الأيام القليلة المقبلة .
رافق المحافظ خلال تفقد المشروع، حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس الشافعي ممدوح مدير المشروع ، ونواب رئيس المدينة (عماد صقر ، شريف ياسين ، أشرف المليجى)وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية.
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