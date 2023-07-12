"صحة الدقهلية": الكشف على 1200 مريض خلال قافلة علاجية فى ميت غمر

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الرحمانية مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1200 مريض فى 9 عيادات منهم ( 2باطنة - أطفال - جراحة - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة )، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وقد جاء بيان القافلة بتوقيع الكشف الطبي فى عيادة الباطنة على 288 مريض ، وتوقيع الكشف الطبي بعيادة الأطفال على 182 طفلًا، وفى عيادة الجراحة على 87، وفى 4 عيادات أنف وأذن 115 مريضًا، وفى عيادة الجلدية على 238 حالة، وفى الأسنان على 122 حالة، والنساء وتنظيم الأسرة على 168 حالة.

وتم إجراء عدد 136 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 122 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 124 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 51 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم .

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيمت على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و 135 حالة استبيان.