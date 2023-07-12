محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المشروعات بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بزيارة مركز ومدينة ميت غمر، وافتتح عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدنى.

وأشار "المحافظ" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالاهتمام بالإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين .

وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بالدقهلية، الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية، والذي يعد شريكا أساسيا في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في كافة القطاعات من خلال بناء المساجد وتطوير المستشفيات وتوفير أراضي لبناء المدارس وغيرها.

وافتتح "المحافظ" قسم حضانات الأطفال بمستشفي اتميدة المركزي بتكلفة مليون جنيه، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل تطوير وعمل الحضانة، وتفقد مركز الغسيل الكلوي، والتقي بالمواطنين واستمع إلي مشاكلهم ومطالبهم ووجه لوكيل وزارة الصحة بسرعة حلها.

كما افتتح "مختار" مركز شباب البوها بقرية البوها بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه وتفقد المبني والمكون من عدد 2 طوابق يضم كافة الأنشطة الرياضية .

وأيضا افتتح "المحافظ" دار مناسبات إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة ميت غمر بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، وتفقد المبني والمكان المقترح لإنشاء متحف لمقتنيات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوى، وتفقد أعمال التطوير التي تمت بمقابر مدينة ميت غمر بتكلفة 650 ألف جنيه، وأعمال تطوير ميدان فاطمة الزهراء بتكلفة 250 ألف جنيه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتطوير هذه القطاعات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.