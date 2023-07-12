شكل يديك يكشف الكثير عن صحتك.. منها أمراض الكبد

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن توضح الطريقة التي تبدو بها يداك الكثير عن صحتك الجسدية، من الدورة الدموية إلى النظافة العامة، وما قد لا يدركه البعض هو أن يديك يمكن أن تكون المفتاح لتشخيص بعض الحالات الصحية الأساسية التي لم تكن تعلم أنك تعاني منها، وفقًا لتقرير موقعى "دايلي ميرور" و dailyrecord.

إلى جانب الأعراض ، يمكن أن تساعدك التغييرات المختلفة في شكل أو شعور يديك في الحصول على تشخيص مبكر، مما يؤدي إلى علاج بعض الحالات من المهم أن تظل على دراية بهذه الأعراض لأن العلاج المبكر لمعظم الحالات عادةً ما يكون أكثر نجاحًا.

على سبيل المثال، يمكن أن ترتبط العلاقة بين طول إصبع البنصر باحتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، وفقًا للدراسات وفقًا للبحث ، كلما زاد طول إصبع البنصر مقارنةً بإصبع السبابة ، زادت المخاطر المحتملة.

من الأعراض الأخرى التي تم البحث عنها هي تعجر الأصابع ، وقد ارتبطت بعدد من الحالات الصحية الخطيرة في بعض الحالات.

ما هو تعجر الاصبع؟



تعجر الأصابع هو ما يحدث عندما تزداد كمية الأنسجة الرخوة تحت فراش الظفر.

إنه أيضًا أحد الأعراض التي يمكن أن تحدث في بعض اضطرابات القلب الخلقية واضطرابات الكبد.

السرطان



قالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: يمكن أن يكون تعجر الأصابع علامة على عدد من الحالات الصحية الأساسية ، لا سيما في الرئتين أو القلب.

يشمل ذلك أنواعًا من السرطان مثل سرطان الرئة وورم الظهارة المتوسطة ولكن يمكن أيضًا العثور على تعجر الأصابع لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية أو حالات أخرى مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

مرض الكبد



يعد تعجر الأصابع أيضًا علامة معروفة ومعترف بها لمرض الكبد المزمن في الدراسات ، ارتبط تليف الكبد الأولي ووجود تعجر الأصابع بقوة.

تليف الكبد هو تندب في عضو الكبد ، والذي ينتج عن تلف الكبد على المدى الطويل - ويمكن أن يكون قاتلاً.

وحذر العلماء من تغيرات في الأصابع تشير إلى مشاكل في الكبد والتي تشمل:

-تشكل الأظافر زاوية أكثر حدة مع البشرة

-يظهر الجزء الأخير من الإصبع كبيرًا أو منتفخًا

-يبدو تقوس الأظافر إلى الأسفل وكأنه ملعقة مقلوبة