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حركة تنقلات وتغييرات موسعة بالتعليم الفنى فى بورسعيد

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:44 م
حركة تنقلات وتغييرات موسعة بالتعليم الفنى فى بورسعيد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني، من الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، حركة تغييرات موسعة بالتعليم الفني بالمديرية، اليوم الأربعاء.
 
وشملت الحركة الجديدة تغيير 13 مديرا لمدارس التعليم الفني بالمحافظة، حيث تولت جيهان صالح عباس منصب مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل للبنات للتعليم والتدريب المزدوج، وتولى وسام أحمد حمودة منصب مدير مدرسة الشهيد نبيل العسيلي الصناعية للبنين، كما تولى  سلامة حسن سالم منصب مدير مدرسة الشهيد طيار رفعت البرعي الصناعية للبنين، وتولى ناصر الدمرداش مرسي منصب مدير مدرسة الزهور الصناعية للبنات، وتولى عادل مستجير عبده منصب مدير مدرسة بورسعيد الزخرفية للبنين.
 
وتضمنت الحركة تولى عادل العزبي مدير مدرسة الرضوان الصناعية المشتركة ناصر عبد العال مديرا لمدرسة الدكتور فاروق الباز للتعليم والتدريب المزدوج وعبد العزيز عامر مديرا لمدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية للبنين ومحمود رضوان مديرا للمدرسة الصناعية التكنولوجية المتقدمة.
 
 
 

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