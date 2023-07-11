توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023 م، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، وفراج حافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزارة الأوقاف، في إستمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف،الدكتور جمال عواد أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الأضاحي والإطعام "، يأتي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه اللحوم إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.