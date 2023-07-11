اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:07 م
أكرم القصاص
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توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة ببورسعيد

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:46 م
توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة ببورسعيد المحافظ عادل الغضبان ومدير أوقاف بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023 م، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، وفراج حافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي 
 
وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزارة الأوقاف، في إستمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم.
 
ومن جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف،الدكتور جمال عواد  أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الأضاحي والإطعام "، يأتي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه اللحوم إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.
 
 
المحافظ عادل الغضبان ومدير أوقاف بورسعيد
المحافظ عادل الغضبان ومدير أوقاف بورسعيد

محافظ بورسعيد وقيادات التضامن والأوقاف
محافظ بورسعيد وقيادات التضامن والأوقاف

محافظ بورسعيد أثناء تسلم لحوم لتوزيعها ضمن مبادرة حياة كريمة
محافظ بورسعيد أثناء تسلم لحوم لتوزيعها ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ بورسعيد وقيادات التضامن والأوقاف
محافظ بورسعيد وقيادات التضامن والأوقاف

 


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توزيع لحوم للاسر الاولى بالرعاية



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