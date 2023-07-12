اليوم السابع
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جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة.. تبدأ السبت

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:00 ص
جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة.. تبدأ السبت جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائي
كتبت – مرام محمد

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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

أولا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.

ثانيا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.

 

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امتحانات

امتحانات الدور الثاني

الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني في الجيزة

جدول امتحانات الدور الثاني



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