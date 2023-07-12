جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة.. تبدأ السبت

كتبت – مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

أولا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.

ثانيا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.