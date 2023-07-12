تموين شمال سيناء تنفذ حملات مراقبة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملات مراقبة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن.



وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، أن الحملات تمت بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن لمتابعة توافر السلع وجودتها ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.



وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتم عمل معاينة مشروع جمعيتي لأحد المستفيدين وجارى توالى الحملات التموينية على مستوى المحافظة



واستقبلت أماني رسلان مدير عام المديرية وفد الهيئة العامة للأبنية التعليمية من الإنشاء ورفع كفاءة المكاتب التموينية والإدارات ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.



كما قامت إدارة تموين الحسنة بإعادة تشغيل محطة جديدة للوقود بقرية الجفجافة تيسيرا على المواطنين ولتوفير المواد البترولية لهم وتمت معايرة الأرصدة والتأكد من إعلان أسعار المواد البترولية والالتزام بها.



وسبق وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ، إطلاقها حملة تموينية من الأجهزة الرقابية، قامت الحملة بالمرور على المحال التجارية وتجار التموين والتأكد من توافر الحصص التموينية والصرف للمواطنين وتم تحرير محاضر تموينية للمخالفين .



وأكدت أمانى رسلان مدير عام تموين شمال سيناء ، ان الحملات التموينية تعمل على مدار الساعة بجميع أرجاء المحافظة وأن السلع التموينية واللحوم والخضروات والدواجن متوفرة بالأسواق.



وحرر فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء 15 محضر مخالفات وأعدم 63 كيلو مواد غذائية انتهت صلاحيتها خلال حملة استهدفت 24 منشأة غذائية بشمال سيناء.