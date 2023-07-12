اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:07 ص
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تعرف على أسعار الخضراوات.. الطماطم من 2.5 لـ4 جنيهات والبطاطس من 7.5 لـ8 جنيهات

الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات.. الطماطم من 2.5 لـ4 جنيهات والبطاطس من 7.5 لـ8 جنيهات خضراوات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضرأوات  فى الأسواق اليوم الأربعاء 12 -7-2023  وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر البطاطس 7.5 إلى 8 جنيهات والبصل بسعر من 10 إلى 13 جنيها والكوسة من 9 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات وألفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها والبإذنجان البلدى 7 جنيهات والرومى من 4 إلى 6 جنيهات والبإذنجان الأبيض من 6 إلى 9 جنيهات وألفلفل الرومى من 9 إلى 14 جنيها وألفلفل الصوب 14 جنيها وألفلفل الحامى من 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو ألفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.

 


خضراوات

اسعار الخضراوات

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