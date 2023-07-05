اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:45 ص
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الطماطم من 2.5 لـ4 جنيهات والبصل بـ10.. تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:00 ص
الطماطم من 2.5 لـ4 جنيهات والبصل بـ10.. تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق خضراوات -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء، مع انتظام العمل في أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر البطاطس 7.5 إلى 8 جنيهات، والبصل بسعر من 10 إلى 13 جنيها، والكوسة من 9 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.

 


خضراوات

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اسعار الخضار

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