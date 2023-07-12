العدل الأمريكية تتخلى عن ترامب بقضية التشهير بكاتبة.. "CNBC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تراجعت وزارة العدل الأمريكية عن حجتها القائلة إن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يتصرف في نطاق صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة في عام 2019، عندما تم الادعاء بأنه شوه سمعة الكاتبة إي جين كارول، التي اتهمته بالاغتصاب.

وفقا لشبكة سي ان بي سي، خطوة وزارة العدل ، التي تم الكشف عنها في رسالة إلى محامي ترامب والكاتبة، تعني أن الوزارة لن تسعى بعد الآن إلى حماية ترامب من المسؤولية المدنية في دعوى تشهير معلقة ضد كارول، والتي من المقرر بداها في يناير. وهذا التحرك الذي استغرق ما يقرب من ثلاث سنوات ، إذا تمت الموافقة عليه ، كان سيقتل دعوى كارول.

وتأتي الرسالة بعد شهرين من محاكمة في دعوى قضائية فيدرالية منفصلة من قبل كارول ، والتي انتهت بإصدار هيئة محلفين أمرت لترامب بدفع 5 ملايين دولار لها بسبب الإساءة الجنسية لها في غرفة الملابس في متجر في نيويورك في منتصف التسعينيات ، والتشهير عندما نفى مرة أخرى ادعاء اغتصابها العام الماضي.

واستندت وزارة العدل في خطوتها الاخيرة إلى قرار صدر مؤخرًا عن محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة ، والذي أشار إلى إمكانية مقاضاة ترامب شخصيا إذا لم تكن تصريحاته حول كارول تهدف إلى خدمة الحكومة الأمريكية.

واستشهدت الوزارة بحقيقة أن تصريحات ترامب التشهيرية المزعومة بشأن كارول استمرت بعد مغادرته البيت الأبيض في أوائل عام 2021 ، وأن هذه التصريحات مدرجة في دعوى معدلة أقامتها كارول ضده الشهر الماضي.

وكتب بريان بوينتون ، النائب الأول لمساعد المدعي العام في القسم المدني بوزارة العدل: "ترفض وزارة العدل التصديق بموجب قانون ويستفول ... أن المدعى عليه دونالد ج.ترامب كان يتصرف في نطاق منصبه وتوظيفه كرئيس للولايات المتحدة عندما أدلى بتصريحات تشكل أساس التشهير مطالبات في شكوى المدعي المعدلة في هذا الإجراء"

وتابع: "قررت الوزارة أنه لم يعد هناك أساس لاستنتاج أن الرئيس السابق كان مدفوعًا برغبة" أكثر من تافهة "في خدمة حكومة الولايات المتحدة".

وقالت محامية كارول ، روبرتا كابلان ، في بيان: "نحن ممتنون لأن وزارة العدل أعادت النظر في موقفها".

وقال متحدث باسم ترامب لشبكة CNBC ، "إن مطاردة الساحرات ، التي تم تمويلها وتنفيذها من قبل الديمقراطيين الراديكاليين والليبراليين ، أصبحت الآن أكثر انكشافًا على أنها خدعة حزبية ، حيث كسرت وزارة العدل التقاليد القديمة في محاولة يائسة إدامة هذه الخدعة ".

وقال المتحدث: "إدارة بايدن الفاسدة تستخدم نظام العدالة كسلاح سياسيًا ضد الرئيس ترامب لأنه المرشح الأوفر حظًا لهزيمة جو بايدن واستعادة البيت الأبيض".