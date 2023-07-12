اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الهيروين بسوهاج

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:57 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الهيروين بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ى.ع.ا "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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