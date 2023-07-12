اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:11 م
أكرم القصاص
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السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لـ3 متهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:50 م
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لـ3 متهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل و"ا.ح"و"م.ر" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع  وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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