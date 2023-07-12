اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:44 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أربعة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

 

وتربح المقبوض عليهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


غسل أموال

الاتجار في المخدرات

اخبار الحوادث



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