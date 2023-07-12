كما أسفرت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - اليوم الأربعاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر مليشيات ، وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم، ويستمر الجيش الصومالى، فى ملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.