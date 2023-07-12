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إيطاليا تتقلب على جمر الطقس .. توقعات بوصول الحرارة لـ48 درجة فى صقلية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:37 ص
إيطاليا تتقلب على جمر الطقس .. توقعات بوصول الحرارة لـ48 درجة فى صقلية تغيرات المناخ ودرجات الحرارة تثير قلق الملايين حول العالم
كتبت: نهال أبو السعود

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من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في البحر المتوسط رقما قياسيا هذا الأسبوع مع موجة الحر التي تجتاج جنوب وشرق أوروبا، حيث ستشهد منطقة الضغط المرتفع وصول معظم إيطاليا إلى 40 درجة مئوية يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة صقلية وسردينيا إلى 47-48 درجة مئوية.

وقال رئيس الهيئة الإيطالية للأرصاد الجوية، البروفيسور لوكا ميركالى: "نعلم أنه ستكون هناك درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية أو 45 درجة مئوية يمكننا الاقتراب من الرقم القياسي البالغ 48.8 وفي كلتا الحالتين، ستكون المستويات عالية جدًا."

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، تم حث الناس على تجنب الكافيين والكحول والبحث عن علامات الإصابة بضربة شمس بعد انهيار سائح بريطاني وإغماءه أمام الكولوسيوم في روما حيث وصلت درجات الحرارة هناك إلى أكثر من 36 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تستمر الحرارة الاستثنائية عبر البحر الأبيض المتوسط لمدة أسبوعين تقريبًا.

صرح عالم الأرصاد الإيطالي ستيفانو روسي لـصحيفة La Stampa أن مستويات الرطوبة في جميع أنحاء شبه الجزيرة ستعني أن درجات الحرارة لن تقل عن 22 درجة مئوية في الليل، مشيرا إلى أن إيطاليا ستكون الأكثر تضررا

ومن غير المرجح أن تشهد بريطانيا عودة الطقس الحار حتى نهاية الشهر الجاري، فمن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حتى 23 يوليو على الأقل عندما يمكن أن تضرب المملكة المتحدة موجة حر تستمر أسبوعين.

وقال البروفيسور ريتشارد بيتس ، عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية وجامعة إكستر ، إن ارتفاع درجات الحرارة حول العالم يتماشى مع تحذيرات العلماء بشأن استمرار استخدام الوقود الأحفوري.

وقال لبي بي سي: "هذا تذكير صارخ بما عرفناه منذ فترة طويلة ، وسنرى المزيد من التطرف حتى نتوقف عن تراكم المزيد من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي."


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