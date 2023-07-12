أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-7-2023.



إيقاف تداول سهمي أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وطاقة عربية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.39%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 105 ملايين جنيه، 28.5 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 160.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20816 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 7177 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 5581 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 1162.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.77%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 1.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 62.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.04%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة بسعر إغلاق 0.656 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.937 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 15.853 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.205 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.87%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 97.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.91%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 19.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.