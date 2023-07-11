8 أطعمة لتطهير الكبد هذا الصيف.. منها التوت والكبدة

كتبت إيناس البنا

الآن مع ارتفاع مستويات الحرارة، نحن على يقين من أنك تهتم بإزالة السموم من جسمك والبقاء رطبًا، لكنك قد تتجاهل مركز قوة صامت في جسمك يحتاج إلى اهتمامك الكبد.

وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، الكبد عضو مهم ضروري للعديد من عمليات الجسم، يتعامل مع كل شيء بدءًا من تطهير التدفق خارج نظامنا، إلى التمثيل الغذائي ودعم المناعة.

الجفاف وسوء النظام الغذائي واستهلاك الكحول الزائد والرطوبة العالية ومستويات الحرارة يمكن أن تضر بالكبد وتقلل من قدرته على القيام بهذه الوظائف ، مما يجعل من الضروري الاهتمام بكبدك في الصيف.

كيف تزيل السموم من الكبد بشكل طبيعي

وفقًا لموقع قائمة بـ 8 أطعمة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي الصيفي لتطهير وشفاء الكبد وتشمل هذه:

التوت

غني بمضادات الأكسدة والتوت مثل العنب البري والتوت الأسود والتوت الذي يزيل السموم من الكبد ويحسن وظائف الكبد.

الأعشاب

مزيج عشبي من الكركم وجذر الهندباء وحليب الشوك موصى به للكبد لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

الكبدة

إن تناول اللحوم العضوية (الكبد على وجه الخصوص) ممتاز ليس فقط للكبد ولكن لجسمك بالكامل لأنه أحد أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكنك العثور عليها، يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الكبد للتطهير السليم والعمل.

ثمار الحمضيات

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة ، والسيترونات مثل amla ، والبرتقال ، والليمون الحامض ممتازة للكبد، تناولها نيئة أو اعصرها للحصول على مشروب لذيذ ومثلج.

خضراوات البصل

البصل والثوم من الخضروات الغنية بالكبريت وهي مفيدة جدًا للكبد، بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم الجلوتاثيون الموصى به بشدة لتطهير الكبد وتحسين الأداء.

الدجاج والبيض

البيض الكامل، بما في ذلك الصفار، والدجاج غنية بالكولين الذي يساعد في نشاط الجلوتاثيون في الجسم، السيلينيوم والكبريت في البيض مفيدان أيضًا للكبد، اختيار الدجاج والبيض الخالية من الأقفاص والمراعي.

الخرشوف

يقال إن مستخلص أوراق الخرشوف مفيد في تنظيف وشفاء الكبد.

الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين أ وفيتامين ج ، وتحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة الأساسية وكذلك البوتاسيوم ، وكلها مرتبطة بتحسين صحة الكبد.

هذا الصيف لا تدع الحرارة تضربك، اعتني بجسمك ، وحافظ على رطوبتك ، وجرب هذه الأطعمة الثمانية للحفاظ على كبدك قويًا وسعيدًا وصحيًا.