تجنب 6 أشياء للوقاية من مرض الكبد الدهني.. أبرزها الأطعمة المصنعة

كتبت ميرفت رشاد

يفتح نمط الحياة غير الصحي الباب أمام مجموعة من المشاكل الصحية، أحد هذه المشاكل الصحية الشائعة هو الكبد الدهني، خلافًا للاعتقاد الشائع ، ليس فقط الكحول هو المسئول، وإليك ما يجب فعله وما يجب تجنبه للوقاية من الإصابة ب الكبد الدهني ، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

تجنب هذه لمنع الكبد الدهني 1. وقف الأطعمة المصنعة من أجل الحصول على كبد صحي ، يجب أن نتجنب جميع أنواع الأطعمة المعلبة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك.

2. وقف السكر الإفراط في تناول السكر، وخاصة في المشروبات السكرية ، يمكن أن يكون له آثار ضارة على الكبد.

3. التقليل من استهلاك الحبوب في حين أن الحبوب قد تبدو خيارًا مناسبًا للإفطار ، ينصح بعدم تناولها للحصول على كبد أكثر صحة.

4. الإقلاع عن التدخين والشرب ليس سرًا أن التدخين وتناول الكحوليات يمكن أن يضر بصحة الكبد.

5. التوقف عن استخدام زيوت البذور زيوت البذور هي الكانولا والذرة وبذور القطن وفول الصويا وعباد الشمس والقرطم وبذور العنب ونخالة الأرز ضارة بالكبد.

6. أوقف مسكنات الألم يمكن أن تسبب المسكنات الشائعة تلف الكبد.

من أجل كبد صحي

1. إنقاص الوزن: يمكن أن يساعد التخلص من بعض الكيلوجرامات في الحصول على كبد أكثر صحة.

2. الصيام المتقطع: من خلال الحد من فترة الأكل ، مثل 16 ساعة من الصيام و 8 ساعات من الأكل ، يمكننا أن نحصل على كبد سليم.

3. اشرب القهوة السوداء يوميًا: يمكن أن يكون لدمج كوب أو كوبين من القهوة السوداء في روتينك فوائد للكبد.

4. تضمين الألياف في النظام الغذائي: إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات يمكن أن تعزز صحة الكبد بشكل أفضل.

5. إضافة المكملات الغذائية: المكملات الغذائية مثل أوميجا 3 وفيتامين هـ والكارنيتين مفيدة للكبد، لكن يجب ألا يتم تناول هذه المكملات إلا تحت إشراف طبي.