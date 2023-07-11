وأضاف الصباح فى مداخلة له بجلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، ردا على رسالة ورادة من أحد النواب بشأن حقل الدرة وذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا "واضحا جدا" بشأن موضوع حقل الدرة ، مشيرا إلى تأكيده لموقف الكويت الواضح خلال محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان.

وأوضح أن من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق ، مبينا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني ، مؤكدا أن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين.

